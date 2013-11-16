У Рівному пограбували зоопарк

Учора, 15 листопада, до органів внутрішніх справ надійшла заява від директора Рівненського зоопарку про те, що з приміщення установи викрадено 100 тис. грн.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненщини.

Наразі встановлено, що невідомі особи, зламавши грати та вибивши вікна, проникли до приміщення, зламали металевий сейф і викрали гроші – виручку від продажу квитків за відвідування зоопарку.

Читайте також: У Чернівцях пограбували квартиру нардепа Москаля

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УМВС України в області. Відповідальність за вчинення цього правопорушення передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Хід розслідування перебуває на контролі прокуратури Рівненської області.