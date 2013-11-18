Спад промвиробництва в жовтні уповільнився до 4,9%

За інформацією Держстату, щодо вересня 2013 року промвиробництво зросло до 7,4%. У січні-жовтні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва зберігається на рівні 5,2%.

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Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні у вересні 2013 року порівняно з вереснем 2012 року прискорився до 5,6%. За інформацією Держстату, проти серпня 2013 року спад промвиробництва сповільнився до 0,4%. У січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 5,2%.