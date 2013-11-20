Літаки Ан викликають серйозну зацікавленість у країнах Близького Сходу - Ківа

Про це сказав президент – генеральний конструктор Державного підприємства «Антонов» Дмитро Ківа в ході міжнародної виставки Dubai airshow - 2013.

«Я можу сказати, що наші літаки є цікавими. Наш літак Ан-158 добре відлітав програму, і його назвали найелегантнішим літаком виставки. Ведуться переговори, є зацікавленість із боку Еміратів, азіатських і африканських країн», - сказав Ківа.

За його словами, щодо Ан-70 є інтерес із боку Еміратів та інших країн регіону. «Щодо Ан-70 переговори йдуть близько вже 9 місяців - а тут пройшов один із етапів переговорів. Скажу більше, вони стосуються навіть не стільки «семидесятки», а й іншого перспективного літака, який близький до 70-ки, але сам по собі це інший літак», - сказав Ківа.

Він також повідомив, що інтерес викликає перспективний літак Ан-178.

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У свою чергу заступник керівника відділу перспективних проектів ДП «Антонов» Андрій Хаустов зазначив, що країни Близького Сходу не випадково звертають увагу на українські літаки. «В ході виставки був візит на наш стенд принца Саудівської Аравії Аль Турхі й він дуже позитивно до нас налаштований, готовий до співробітництва. У нас є низка спільно вироблених пропозицій. Такі ж слова говорив Шейх Емірату Дубаї Аль Мактум під час офіційного візиту. Він сказав, що дуже поважає державу Україна й прагнутиме продовжувати співробітництво», - сказав Хаустов.

Разом із тим, він не став розкривати деталей переговорів, сказавши лише, що замовників цікавлять, перш за все, пасажирські й вантажопасажирські літаки, які можуть працювати в складних умовах. «Основна особливість антоновських машин саме в тому, що вони використовуються в дуже важких умовах базування. В умовах ідеальних аеродромів базування складно доводити переваги «Антонова» перед конкурентами. Але картина змінюється, коли йдеться про умови роботи, приміром, в Африці», - зазначив Хаустов.

При цьому він підкреслив, що суттєвою складністю на шляху підвищення конкурентоспроможності антоновських машин залишається фінансова складова й необхідність сертифікації продукції. «Приміром, західні банки дають кредити під невеликі відсотки, вони кредитують західні літаки. Але наші літаки вони кредитувати не будуть. А наші банки видають кредити під 20-27%. І виходить, що у нас товар дешевший за ціною, але за рахунок усіх банківських умов - дорожчий. Якщо цей процес вдасться переламати, то конкурентоспроможність нашої продукції різко зросте, - сказав представник ДП «Антонов». – Крім того, наші літаки мають усі сертифікати СНД, але вони ж, слово в слово, повторюють вимоги Європи. Проте, щоб добитися європейського сертифікату, має відбутися процес валідації. Це достатньо дорого і з нальоту він не робиться».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Дубаї (Об'єднані Арабські емірати) відкрилася найбільша на Близькому Сході й в Африканському регіоні виставка авіаційної техніки Dubai Airshow – 2013. Україну на виставці представляє ДП «Антонов», виробник двигунів «Мотор Січ», державний холдинг «Укроборонпром» і низка інших компаній. У ході роботи виставки вже було встановлено низку світових рекордів продажів авіатехніки. Зокрема, в перші години роботи Dubai Airshow – 2013 обсяг угод із закупівлі цивільних літаків становив понад 160 млрд дол.