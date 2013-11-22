Україна багато заощадила на рішеннях ЄСПЛ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

Серед переліку справ, виграних Україною у Європейському суді з прав людини у жовтні – листопаді 2013 року, є кілька тих, які вимагали від уряду сплати суттєвих фінансових компенсацій, зазначається в повідомленні.

Як приклад наводиться справа щодо французької компанії «Fransov S.A.S проти України», яка вимагала виплату компенсації у розмірі більше 1 млн. доларів США.

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Ще одна справа - «Драгун проти України», у якій заявник - громадянин Білорусі – вимагав від України сплатити компенсацію у розмірі більше 8 млн. євро.

Є низка інших помітних справ, за якими Європейський суд з прав людини виніс рішення на користь України.

Це - справа «Бандалетов проти України», у якій Європейський суд визнав відсутність порушення з боку України щодо скарг заявника на порушення права на справедливий розгляд його справи та право на вільний вибір захисника.

21 листопада 2013 року Європейський суд з прав людини виніс рішення по справі «Путістін проти України», у якій визнав відсутність з боку України порушень прав заявника, гарантованих статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.