Українці майже перестали купувати квартири

Покупці і продавці нерухомості відреагували на нові правила укладання угод з купівлі-продажу нерухомості, введені владою у вересні та листопаді, пишуть «Вести».

«Є агентства нерухомості, в які після 1 числа не надходило взагалі жодного телефонного дзвінка від покупців нерухомості», - заявив президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр Рубанов.

Це підтвердили і самі ріелтори. "Такого занепаду, як в цьому місяці, на ринку нерухомості не було давно", - запевнив директор АН «Брок- ріелті» Дмитро Корчев.

«Люди вичікують. Рятує тільки одне: до 1 лютого 2014 Кабмін дозволив здійснювати купівлю-продаж квартир за старими оцінками. З ними ми і працюємо, за новою оцінкою не уклали ще жодної угоди», - зазначив він.

Нагадаємо, що з 1 листопада набули чинності нові правила здійснення угод з купівлі-продажу нерухомості. Її власників зобов'язали проводити оцінку вартості квадратних метрів, причому у спеціально сертифікованих у Фонді держмайна оцінювачів. Для останніх розробили спеціальну комп'ютерну програму, за допомогою якої оцінка здійснюється після внесення базової інформації про нерухомість: адреса, тип будівлі, кількість ліфтів у будинку, даних про внутрішній обробці кімнат тощо. Саме з суми оцінки, а не угоди, з початку цього місяця стягуються податки при продажу нерухомості. Єдиний виняток, який допустили влади - це користування до 1 лютого 2014 року так званими старими оцінками: тими, що були здійснені до 1 листопада цього року.

Обов'язкова оцінка - друге за цю осінь революційне нововведення, яке торкнулося ринку нерухомості : з 1 вересня набула чинності постанова Нацбанку, що обмежує максимально допустиму суму готівкових розрахунків в 150 тис. грн. Продавців і покупців житла поставили перед непростим вибором: здійснювати проплату угоди через банківські рахунки або вказувати в договорі купівлі-продажу номінальну суму ( 149,9 тис. грн), і ризикувати бути обдуреним другою стороною при проплаті готівкою.

«Все це не могло не відбитися на нашій галузі. У серпні, перед введенням нацбанківського обмеження, на ринку нерухомості був сплеск, за яким у вересні послідувало затишшя. З другої половини жовтня українці знову стали поспішати завершити операції (або хоча б провести оцінку) до введення обов'язкової оцінки. А зараз знову спад - в листопаді попит на нерухомість впав практично на 20%. Хоча традиційно у вересні-грудні кожного року кількість угод збільшується, цієї осені активність впала десь на чверть», - розповів засновник ріелторської компанії «Золоті Ворота» Олексій Холмецький.