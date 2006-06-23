Пустовойтенко перехитрив столичних ліфтерів

У Києві пройшли навчання по ліквідації надзвичайних ситуацій в житлово-комунальній сфері столиці. У них були задіяні всі комунальні рятувальні служби міста. Керував навчаннями Валерій Пустовойтенко, заступник київського мера, який тиждень тому якраз і застряг в одному з ліфтів. Відповідальні особи, не знаючи, де проходитимуть навчання, кинулися лагодити все підряд. Таким чином, під час навчань в порядок були приведені 100 машин.

Газета "Сегодня"