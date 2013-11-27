Радіоактивна валіза, виявлена в аеропорту «Бориспіль», загрози для людей не несе - СБУ

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, предмет, який випромінює радіацію було виявлено саме під час проходження митного контролю на українській території. Наразі фахівці для дослідження радіовипромінюючого предмету доставили його на київське підприємство «Радон».

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Зараз в СБУ не змогли уточнити, що саме є джерелом радіаційного випромінювання. Також у спецслужбі зауважили, що власником небезпечного багажу є виходець В’єтнаму, з яким зараз проводяться відповідні слідчі дії, і який прилетів до української столиці з аеропорту «Шереметьєво».

Також у прес-центрі СБУ зауважили, що кількість випромінювання вилученої валізи перевищує гранично допустимі норми приблизно у три рази.