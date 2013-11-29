Співробітники "Грифону" та "Беркуту" побили і пограбували чоловіка

У Харківській області двоє працівників спецпідрозділів «Грифон» і «Беркут» побили чоловіка та відібрали в нього понад 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, розбійний напад стався ввечері 26 листопада.

Четверо осіб, двоє з яких – співробітники спецпідрозділів міліції, скоїли напад на чоловіка, побили його та заволоділи грошовими коштами у сумі понад 1 млн грн.

Читайте також: У Харкові стався наліт на ювелірний салон, поранено охоронця й міліціонера

Усі четверо зловмисників затримані. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах). Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває. Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі.