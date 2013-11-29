З'явилися подробиці плану Уряду по створенню служби бізнес-омбудсмена

Як вказано в документі – «зокрема у контексті виконання Україною всіх відповідних зобов’язань у цій сфері в рамках майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (підкреслення – ред.).

При цьому Кабмін хоче започаткувати неформальний діалог з Євросоюзом з питань бізнес-клімату в Україні. Про це йдеться в проекті Меморандуму, який уряд затвердив у четвер, 21 листопада – тоді ж, коли ухвалив рішення (прийняте розпорядження) про призупинення підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Документ є в розпорядженні «…».

Меморандум має бути підписаний, з одного боку, урядом, а з іншого – міжнародними фінансовими організаціями (ЄБРР, Світовий банк, МФК), а також найбільшими вітчизняними бізнес-асоціаціями (Американська торгова палата, Європейська бізнес-асоціація, федерація роботодавців, Торгово-промислова палата, УСПП).

Передбачається, що Установа буде незалежною, а її представника призначать офіційним членом Міжвідомчої комісії з захисту прав інвесторів та боротьби з незаконним придбанням і поглинанням підприємств. До її функцій віднесено «отримання скарг щодо несправедливого ставлення до бізнесу та їх доведення до відома Міжвідомчої комісії для розгляду та вирішення», а також «визначення системних причин несправедливого ставлення до бізнесу в Україні та представлення відповідних висновків Міжвідомчій комісії». «Установа також матиме повноваження надавати публічні звіти Установа не є правоохоронним органом і не матиме повноважень для проведення кримінальних розслідувань», - йдеться в документі.

Керівним органом Установи буде група Сторін Меморандуму, права голосу в якій будуть розділені на три рівні блоки: між: (і) Урядом України; (іі) МФО; та (ііі) бізнес-асоціаціями. Як зазначається, група Сторін прийматиме рішення «по можливості» на основі консенсусу. Якщо Група Сторін не зможе досягти консенсусу, рішення прийматимуться двома третинами голосів.

Установа складатиметься з директора, двох заступників та секретаріату. Директор та його заступники призначатимуться одностайним рішенням Групи Сторін. Рішення про звільнення Директора або заступників Директора приймається не менше, ніж двома третинами голосів (тобто двома блоками). Склад секретаріту призначатиме директор.

Щодо фінансування Установи в проекті Меморандуму розпливчасто визначено, що «сторони докладатимуть зусиль щодо забезпечення належного фінансування Установи розгляду скарг від бізнесу, що може включати як грошові, так і негрошові внески».

Таким чином, можна зробити висновок, що Установа розгляду скарг від бізнесу фактично має стати бізнес-омбудсменом, створення якого лобіював ЄБРР (було відповідне звернення від президента ЄБРР Суми Чакрабарти до В. Януковича).

Можливу синхронізацію процесу створення бізнес-омбудсмена з відновленням роботи Міжвідомчої комісії з питань запиту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств раніше анонсував перший віце-прем’єр Сергій Арбузов. Як зазначав урядовець, цей інститут має стати третейським суддею у відносинах між державою та бізнесом та запобігати використанню адміністративних важелів у корпоративних конфліктах.