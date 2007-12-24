Призначено голову НАК Нафтогаз України
21:13, 24 грудня 2007Суспільство
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У п`ятницю він заперечував майбутнє призначення
Головою правління НАК „Нафтогаз України” Кабінет Міністрів України сьогодні призначив Олега ДУБИНУ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Довідка УНІАН. Олег ДУБИНА з червня 2005 року був генеральним директором ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського".
Раніше:
січень-травень 2001 року - віце-прем`єр-міністр України з питань промислової політики;
травень 2001 – листопад 2002 рр. - 1-й віце-прем`єр-міністр України;
вересень 2003 – червень 2004 рр. - 1-й заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
лютий 2004 – лютий 2005 рр. - президент НАК "Енергетична компанія України".
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