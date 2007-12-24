Призначено голову НАК Нафтогаз України

21:13, 24 грудня 2007
Суспільство
2049 0

У п`ятницю він заперечував майбутнє призначення

Головою правління НАК „Нафтогаз України” Кабінет Міністрів України сьогодні призначив Олега ДУБИНУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Довідка УНІАН. Олег ДУБИНА з червня 2005 року був генеральним директором ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського".

Раніше:

січень-травень 2001 року - віце-прем`єр-міністр України з питань промислової політики;

травень 2001 – листопад 2002 рр. - 1-й віце-прем`єр-міністр України;

вересень 2003 – червень 2004 рр. - 1-й заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

лютий 2004 – лютий 2005 рр. - президент НАК "Енергетична компанія України".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter