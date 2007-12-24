Євро виріс до нового максимуму щодо британського фунта

На торгах 24 грудня британський фунт впав до рекордного мінімуму щодо євро з часу запровадження європейської валюти в 1999 році і торгується в районі 1,376 євро за фунт, повідомляє ВВС News. Щодо американського долара курс британської валюти знизився до чотиримісячного мінімуму, відзначає Bloomberg.

За інформацією Bloomberg, курс фунта падає через зниження цін на нерухомість у Великобританії. Трейдери воліють продавати британську валюту і через побоювання щодо зниження облікової ставки в 2008 році.

6 грудня Банк Англії вперше знизив ставку рефінансування на 0,25 процентних пункти до 5,5 відсотка. Ставка була знижена вперше з серпня 2005 року. Того ж дня Європейський Центробанк ухвалив не змінювати ставку.

Лента.ру