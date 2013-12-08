У Чернівцях створюють Громадську європейську раду, що має замінити обласну та міську ради

Як повідомив УНІАН член обласного комітету громадського спротиву Олександр Шкурідін, таке рішення ухвалила громада на Центральній площі міста.

Під час мітингу обласний комітет громадського спротиву уповноважено розпочати організаційні заходи для створення Громадської ради. До неї увійдуть люди, які мають повагу й авторитет серед жителів області та хочуть працювати, на відміну від Чернівецьких обласної та міської рад, підкреслив Шкурідін.

Крім того, до саморозпуску Чернівецьких обласної та міської рад закликали страйком Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Студентська координаційна рада.

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Про це представники студентства заявили на мітингу на Центральній площі.

Студенти просять жителів області також підтримати їх у боротьбі з режимом. «Приходьте на Євромайдан у Чернівцях не лише тоді, коли гарна погода, а щодня аби проявити солідарність із страйкуючими», - закликали чернівецькі студенти.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Майдані Незалежності сьогодні проходить Народне віче “Марш мільйонів”, організоване опозиційними силами, у якому беруть участь сотні тисяч людей з усієї України.

На Центральній площі Чернівців у мітингу на підтримку Народного віче “Марш мільйонів” беруть участь близько 4 тисяч осіб і люди постійно підходять. Учасники тримають в руках державні, червоно-чорні прапори та прапори Європейського Союзу. Партійної символіки не видно.

До учасників мітингу приєдналася колона із близько 100 підприємців Калинівського ринку – найбільшого бюджетоутворюючого підприємства Чернівців.