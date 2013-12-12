Без діалогу Януковича з Майданом гривня довго не протримається - ЗМІ

"Серед економістів прийнято вважати, що безпечна межа рівня валютних резервів країни має дорівнювати еквіваленту обсягу державного імпорту за три місяці. Якщо резерви падають нижче цього рівня, ситуація може стати критичною. Саме таку ситуацію ми спостерігаємо в Україні. Резерви Нацбанку дорівнюють 2,5-місячним обсягам імпорту", - констатував у розмові з Deutsche Welle експерт Віденського інституту порівняльних економічних досліджень Василь Астров.

Попит на іноземну валюту протягом останніх тижнів зростає, але поповнювати валютні резерви нічим. Уряду заледве вдається залучити на міжнародних ринках валюту для покриття дефіциту платіжного балансу, який становить 8%.

"Це чи не найвищий у світі дефіцит", - зауважує Астров. Обсяги імпорту в Україні останніми роками хронічно перевищують обсяги експорту. Тим часом уряду доводиться позичати валюту на фінансових ринках на кабальних умовах – під 10% річних. Вартість кредитів для України є навіть вищою, ніж для Греції, яка вже декілька років перебуває на межі дефолту.

Уряд Миколи Азарова вперто тримає фіксований курс гривні до долара та євро, хоча українські та іноземні експерти вже не один рік закликають зробити курс більш гнучким. Це полегшило би життя українським експортерам. А завдяки цьому покращився би платіжний баланс, знизився обсяг іноземних позик для покриття його дефіциту.

Утім, у питанні курсу уряд керується не економічною, а політичною доцільністю.

"Це, на думку уряду, дає українцям відчуття стабільності", - аналізує логіку дій уряду Василь Астров. Водночас він зауважує, що гривня через тримання курсу штучно переоцінена на 10-20 %.

Нерозумною називає політику утримання курсу і провідний аналітик RaiffaisenbankAval Дмитро Сологуб.

"Це раціонально лише за логікою уряду. Вони вважають, що стабільна гривня символізує силу влади", - сказав експерт в інтерв’ю DW.

За його словами, переоцінення гривні - одна з причин того, що в Україні вже п'ять кварталів поспіль падає ВВП.

Опитані DW експерти переконані, що через загострення політичної ситуації уряду не вдасться протримати фіксований курс гривні до президентських виборів 2015 року без зовнішньої фінансової допомоги.

"Політична ситуація в країні загострилася і це підвищує попит на валюту, інтервенції Нацбанку зростають. А доступ до зовнішніх фінансових ринків закритий. Резервів вистачить на три-чотири місяці", - спрогнозував Сологуб.