У Києві невідомі з сокирами розгромили джип, у якому безробітний перевозив 100 тисяч гривень (відео)

Як повідомляє ТСН, зловмисники мікроавтобусом заблокували джип і кинулися до позашляховика із сокирами бити вікна.

Свою жертву нападники дочекались о дванадцятій годині дня. Грабіжників було четверо, усі були без масок просто під камерами відеоспостереження та за метр від охорони офісної будівлі. Двоє били сокирами передні вікна, один - заднє. Випадковий свідок, як кажуть у міліції, намагався захистити водія джипу і відкрив по нападниках вогонь, а ті почали відстрілюватись.

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Медики доправили водія до лікарні з порізами від розбитого скла. Із джипу потерпілого, який назвався міліції безробітним, злочинці викрали два пакунки. За його словами, у них він перевозив сто тисяч гривень. Зараз у столиці оголошено план перехоплення. Попри те, що і авто нападників, і їхні обличчя зафільмовані, злочин правоохоронці ще не розкрили.