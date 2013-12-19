Індекс інвестиційної привабливості України рекордно впав

Індекс склав 1,81 бала з п'яти можливих, що пов'язано, в першу чергу, з непідписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це на прес-конференції заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев‘янко.

“У четвертому кварталі індекс встановив новий антирекорд, що зафіксувався на позначці 1,81 за п‘ятибальною шкалою. Для нас це унікальна ситуація, тому що два роки поспіль індекс настрою тримався на негативній позначці, але все таки - вище двійки. А зараз уже менше двох. Це серйозне погіршення настрою бізнесу”, - зазначила Дерев‘янко.

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За її словами, бізнес із розчаруванням прийняв відмову України підписувати Угоду про асоціацію з ЄС.

“Падіння було пов'язано з непідписанням угоди у Вільнюсі, хоча в третьому кварталі цього року саме очікування підписання служило підвищенням цього індексу. Але, на жаль, цього підписання не сталося й інвестори розчарувалися, оскільки вони очікували, що Угода про асоціацію зможе стати інструментом, який встановить в Україні рівні, прозорі умови гри”, - повідомила Дерев‘янко, додавши, що вперше за історію вимірювання індексу інвестори взагалі не побачили ніяких позитивних змін у інвестиційному кліматі України.

За її словами, понад 50% експертів, які взяли участь у дослідженні ЄБА, зазначили, що відмова України підписати угоду незабаром призведе до негативних наслідків, зокрема, до політичної нестабільності, дефіциту бюджету, падіння гривні.

Крім того, ЄБА вважає, що в першому кварталі 2014 року не варто очікувати покращення індексу. “Якщо говорити про оцінки інвесторів наступних трьох місяців, то слуд відзначити, що настрої не змінюються, показник за прогнозами залишиться на рівні двійки. Інвестори не вірять, що в найближчі три місяці можуть бути якісь серйозні позитивні зміни в інвестиційному кліматі України”, - сказала Дерев‘янко.

Також експерти майже не змінили оцінки з семи ключових проблем ведення бізнесу в Україні. Зокрема, вони вважають, що поточна ситуація в країні майже повністю несприятлива для вирішення проблем корупції та судової системи, скоріше несприятлива для вирішення земельних питань, відшкодування ПДВ, а також подолання технічних бар'єрів у торгівлі й проходженні митних процедур.

Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі індекс інвестиційної привабливості України за версією ЄБА становив 2,39 бала з 5 можливих, зростання якого, порівняно з попередніми кварталами, пов'язано з очікуванням підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Найвищий індекс інвестиційної привабливості, розрахунки якого ЄБА проводить із 2008 року, був зафіксований у першому й другому кварталі 2011 року на рівні 3,39 бала з п'яти можливих.

21 листопада уряд України своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що викликало хвилю протестів в Україні, які тривають й досі.

17 грудня в Москві після засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про низку домовленостей, зокрема про зниження вартості російського газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.