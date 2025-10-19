За словами президента України, Трамп має сильніше тиснути на російського диктатора.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ зараз не перемагає у війні проти України, а також платить високу ціну за невеликі просування. Про це він сказав в інтервʼю NBC News.

"Ми не програємо цю війну, і Путін не перемагає. Я думаю, що його армія зараз у слабкій позиції. Бо з початку війни вони змогли окупувати 1% нашої території, але втратили 1 мільйон 300 тисяч солдатів. Я вважаю, це висока ціна за цю землю… Він (Путін – ред.) не перемагає на полі бою, тому він посилює повітряні удари", - зазначив глава держави.

Водночас журналістка показала Зеленському графік обстрілів РФ по Україні впродовж повномасштабного вторгнення та наголосила, що з січня 2025 року, коли Дональд Трамп вдруге став президентом США, російські атаки суттєво посилилися, на що український лідер відповів:

"Це не про президента Трампа. Вони підвищили свої можливості. Бо вони вклали більше грошей у власне виробництво, бо Північна Корея почала їм допомагати, бо станки почали надходити з Китаю, бо іранці дали ліцензії на свої дрони. Багато різних причин, чому він (Путін - ред.) посилив [удари]. Але все це говорить, що він не хоче зупиняти цю війну".

Зеленський вважає, що Трамп повинен тиснути на російського диктатора сильніше, ніж це було з угрупованням ХАМАС для закінчення війни на Близькому Сході.

"Так, і навіть більше, бо Путін - це щось схоже, але сильніше, ніж ХАМАС. Це більша війна, це друга армія світу, тому потрібно більше тиску", - наголосив глава держави.

Війна в Україні - останні новини

Раніше DeepState повідомив, що армія РФ просунулася на Запоріжжі і Дніпропетровщині. Російські окупанти мають просування на Новопавлівському напрямку поблизу населеного пункту Філія Дніпропетровської області.

Крім того, противник має успіх на Гуляйпільському напрямку, а саме біля населених пунктів Малинівка та Охотниче Запорізької області.

Водночас в ЗСУ розповіли про відчайдушну тактику ворога на фронті. За словами командира роти безпілотних авіаційних комплексів "Барні" 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степана Барни, ключове завдання ворожого піхотинця - "здетонуватися ТМку (протитанкова міна), і потім вже як Бог дасть".

"Зазвичай у багатьох обставинах це відбувається в один бік. Ви можете уявити таку ситуацію, коли піхотинець окупанта без броніка, без каски, лише з ТМкою в руках рухається в шльопанцях і, наприклад, намагається замінувати позицію українських захисників", - зазначив військовий.

