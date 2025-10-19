Європа шукає законний спосіб, який би не заборонили європейські ж суди.

Керівництво Європейського Союзу хоче запровадити новий санкційнииий інструмент для протидії так званому тіньовому танкерному флоту Росії. Про це пиише Reuters.

Дипломатичний орган Європейського Союзу, Європейська служба зовнішніх дій (ЄВС), закликає держави-члени підтримати морську декларацію, що дозволить організовувати перевірки танкерів російського "тіньового флоту" у співпраці з державами, під прапорами яких формально ходять ці судна.

"Держави-члени ЄС дедалі більше демонструють відновлений імпульс до більш рішучих правоохоронних дій, спрямованих на боротьбу з тіньовим флотом (наприклад, дії Франції проти судна Boracay, попередні дії Естонії щодо Kiwala, Німеччини щодо Eventin та Фінляндії щодо Eagle S)", – йдеться в довідковому документі Європейської служби зовнішніх дій.

Проєкт декларації зокрема пропонує укласти угоди між ЄС і так званмии державами прапора, щоб європейці могли здійснювати "попередньо санкціоновані висадки на борт для перевірок". Це має зокрема вирішити проблему збільшення кількості випадків фейкової реєстрації танкерів під прапорами країн, що не давали на це дозволу.

За оцінками ЄС, сьогодні російський "тіньовий флот" налічує від 600 до 1400 танкерів, з яких понад 400 вже перебувають під європейськими санкціями. Після того, як ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій – ймовірно, протягом наступного тижня – ця кількість зросте приблизно до 560 суден.

Як писав УНІАН, Росія продовжує нарощувати тіньовий флот танкерів для обходу так званої стелі ціни при експорті російської нафти. Нові судна приходять на заміну тим, що вже потрапили в санкційні списки.

При цьому судова система Європи фактично блокує спроби європейських держав боротися з тіньовим флотом. Навіть у разі затримання суден та екіпажів європейські суди відпускають їх за браком доказів у злочинній діяльності.

