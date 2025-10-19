За словами аналітиків, росіяни активно шукають додаткові можливості й нарощують способи доставки дронів у тил.

Компанія "Кингпро", що працює у сфері безпілотних літальних систем, заявила про створення "системи повітряного старту літакового типу" під назвою "Сокира Призрак".

Як пише Defense Express, за даними розЗМІ, комплекс складається з двох апаратів: мультироторного підіймача "Сокира" та літака-безпілотника "Призрак". За словами виробника, мультиротор піднімає у повітря "Призрак", звідки той стартує вже з висоти — нібито це економить до 20% енергії при злеті та робить запуск безпечнішим. Водночас "літаючий дронопорт" після запуску може служити ретранслятором.

"По тактико-технічних характеристиках відомо, що "Призрак" може долати відстань до 120 км і переносити корисне навантаження (бойову частину) до 3 кг. Водночас у чому "новизна" такої розробки залишається під питанням, хіба що виробник таким чином хоче просунути свої напрацювання серед інших аналогічних проєктів", - зазначили українські аналітики.

Відео дня

Йдеться, що "новизна" заявленої системи під питанням: по суті це стандартна схема - використання одного дрона як "матки" для запуску інших апаратів - і такий підхід давно експлуатують як росіяни, так і українські сили. У росіян для подібних завдань навіть адаптували розвідувальний "Орлан-30". У нас існують свої рішення - наприклад, "Королева Шершнів", а також закордонні платформи на кшталт Sparta від Quantum Systems, яка може виступати носієм дронів з дальністю до 200 км.

Попри відсутність революційної ідеї, зазначили експерти, варто звернути увагу на те, що ворог активно шукає додаткові можливості і нарощує варіативність способів доставки дронів у тил - на десятки, а іноді й сотні кілометрів.

Інші новини про зброю

Нагадаємо, у Китаї розробили керовані ракети мінометного калібру, які підходять для використання з різних платформ. За даними експертів, ракети можна застосовувати, у тому числі з мобільних мінометних систем та безпілотників, з наведенням по відбитому лазерному променю. Зокрема, перша система калібру 82 мм передбачає контейнерний пуск та сумісність із наземними, повітряними носіями. Вона призначена для ураження легкоброньованої техніки, наземних безпілотних платформ, укріплень.

Вас також можуть зацікавити новини: