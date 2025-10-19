Компанія "Кингпро", що працює у сфері безпілотних літальних систем, заявила про створення "системи повітряного старту літакового типу" під назвою "Сокира Призрак".
Як пише Defense Express, за даними розЗМІ, комплекс складається з двох апаратів: мультироторного підіймача "Сокира" та літака-безпілотника "Призрак". За словами виробника, мультиротор піднімає у повітря "Призрак", звідки той стартує вже з висоти — нібито це економить до 20% енергії при злеті та робить запуск безпечнішим. Водночас "літаючий дронопорт" після запуску може служити ретранслятором.
"По тактико-технічних характеристиках відомо, що "Призрак" може долати відстань до 120 км і переносити корисне навантаження (бойову частину) до 3 кг. Водночас у чому "новизна" такої розробки залишається під питанням, хіба що виробник таким чином хоче просунути свої напрацювання серед інших аналогічних проєктів", - зазначили українські аналітики.
Йдеться, що "новизна" заявленої системи під питанням: по суті це стандартна схема - використання одного дрона як "матки" для запуску інших апаратів - і такий підхід давно експлуатують як росіяни, так і українські сили. У росіян для подібних завдань навіть адаптували розвідувальний "Орлан-30". У нас існують свої рішення - наприклад, "Королева Шершнів", а також закордонні платформи на кшталт Sparta від Quantum Systems, яка може виступати носієм дронів з дальністю до 200 км.
Попри відсутність революційної ідеї, зазначили експерти, варто звернути увагу на те, що ворог активно шукає додаткові можливості і нарощує варіативність способів доставки дронів у тил - на десятки, а іноді й сотні кілометрів.
Нагадаємо, у Китаї розробили керовані ракети мінометного калібру, які підходять для використання з різних платформ. За даними експертів, ракети можна застосовувати, у тому числі з мобільних мінометних систем та безпілотників, з наведенням по відбитому лазерному променю. Зокрема, перша система калібру 82 мм передбачає контейнерний пуск та сумісність із наземними, повітряними носіями. Вона призначена для ураження легкоброньованої техніки, наземних безпілотних платформ, укріплень.