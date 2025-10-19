Путін натякнув Трампу, що готовий поступитися частиною Запорізької, Херсонської областей в обмін на весь Донбас.

Війна з Росією має бути заморожена на нинішніх лініях фронту, перш ніж обидві сторони зможуть почати переговори.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише Bloomberg. Як зазначило видання, ця вимога прозвучала, незважаючи на те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує наполягати, щоб Україна віддала РФ весь Донбас.

"Нам потрібно закінчити цю війну і почати її завершення з того місця, де перебувають солдати, з лінії зіткнення. Якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміново перейти до мирних переговорів дипломатичним шляхом, нам потрібно залишатися там, де ми перебуваємо, а не поступатися Путіну чимось додатковим", - підкреслив Зеленський.

Видання зазначило, що під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня Путін вимагав від України повної відмови від контролю над Донбасом як умови припинення війни.

Поінформоване з цього питання джерело підтвердило, що володар Кремля продовжує вимагати від України поступки цією територією.

"Російські війська ведуть бої на Донбасі вже понад 10 років..., але їм не вдалося повністю його окупувати", - констатувало видання.

Путін натякнув Трампу, що готовий поступитися частинами Запорізької, Херсонської областей в обмін на весь Донбас.

Видання нагадало, що американський президент Дональд Трамп має намір незабаром зустрінеться з Путіним у Будапешті, щоб обговорити шляхи припинення війни, у зв'язку з чим Зеленський зазначив, що для початку таких переговорів потрібне припинення вогню.

Зеленський заявив, що готовий бути присутнім на зустрічі в Угорщині, якщо його про це попросять. "Ми говорили про це. Вони обговорять це з Путіним", - сказав український президент, але висловив сумнів у серйозності намірів Путіна провести "реальні переговори".

"Я не впевнений, що Путін готовий просто так закінчити війну", - підкреслив Зеленський.

Зеленський у США

Зеленський заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Він вважає, що главі Білого дому потрібно чинити ще більший тиск на Путіна, ніж він чинив на ХАМАС з метою припинення вогню в Газі.

"Путін щось подібне, але сильніший за ХАМАС", - сказав Зеленський.

