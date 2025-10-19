Винииикає питання, чи буде сенс у такій допомозі, яяякщо умова буде виконана.

Європейський Союз хоче перенести програму тренування українських військових безпосередньо на територію України. Але тільки після того, як активні бойові дії зупиняться. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, журналістам видання вдалося ознайомитися із документами, що стосуються двох місій ЄС, пов'язаних з Україною: Консультативної місії ЄС (EUAM), що зосереджена на зміцненні сектору цивільної безпеки; та Місії військової допомоги ЄС (EUMAM), в межах якої було підготовлено 80 000 українських солдатів на території ЄС.

Так, у документах відзначається, що Росія "зберігає свою мету переосмислити європейський порядок безпеки" та що "військова агресія та підхід Москви до дипломатичного процесу демонструють, що її кінцева мета – підкорити Україну – не змінилася".

Хоча рішення про відправку європейських військ в Україну залишається за урядами конкретних країн, ЄС загалом все ж хоче переосмислити свою тренувальну допомогу Україні, розгорнувши навчання на українській території.

У документах необхідність цього обгрунтовується зокрема логістичними причинами, оскільки відправка українських військових за межі країни створює забагато складнощів. Також зазначається, що навчання на території ЄС, який живе в умовах мирного часу, перешкоджає використанню систем БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби, "які широко використовуються в цьому конфлікті".

Разом з тим у документі визнається, що переміщення навчальних програм до України "означатиме, що має бути запроваджено припинення вогню або будь-яку форму перемир'я", в тому числі з певними гарантіями безпеки від США.

Війна в Україні: подальші перспективи

Як писав УНІАН, президент Зеленський висловив переконання, що для початку предметних переговорів щодо миру спочатку доведеться укласти перемир’я. Тобто спочатку треба зупинити бойові дії, а потім юридично оформлювати новий формат співіснування України та РФ.

Також ми розповідали, що всупереч гучним обіцянкам про нарощення військової допомоги Україні фактичні обсяги поставок зброї в Україну зменшилися протягом цього року.

