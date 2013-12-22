Куля пройшла за шість сантиметрів від серця - активіст ДК розповів, як у нього стріляли (відео)

Про це розповів в інтерв'ю сам Володимир, перебуваючи на лікарняному ліжку, повідомляє сайт Дорожнього контролю.

"Їхав на своєму автомобілі від площі Шевченка, підрізала Шкода А5 сірого кольору без номерного знаку. Вийшли двоє людей, один підійшов до моїх пасажирських дверей, другий до водійських, посмикав, але ручка була закрита. В лобове скло поставив пістолет ПМ і сказав відкрити двері. Я відкрив двері , мені сказали "не смикався, сідай на заднє сидіння". Другий, який сів на пасажирське сидіння, сказав мені, щоб я не смикався і тоді залишуся цілий", - розповідає Володимир.

Також Маралов розповів, чим цікавились нападники.

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"Перший було питання про справжнє місце проживання Дзиндзі Андрія Івановича (журналіст "ДК"). Я відповів, що я не знаю. Потім побіжно було поставлено питання "де Ланос"? (На Ланосі їздить керівник "ДК" Шапошников) і не чекаючи відповіді, відразу запитав про місцезнаходження Гончарука (журналіст "ДК") . Я відповів, що я не знаю і не скажу. Далі стався постріл, я відчув, як потекла кров і впав. Коли отямився, побачив що горить моя машина", - каже Володимир Маралов.

Міліцію і швидку викликали випадкові пішоходи, які виявили Володимира. Активісту "ДК" зробили операцію. За словами хірурга, куля пройшла за шість сантиметрів від серця.

"Пощастило, що куля пішла не в бік серця, а пішла в пахвину. Лікар сказав, що цілилися в серце, але схибили. У мене на курточці емблема металева, і оскільки залізка заважала, куля змінила свою траєкторію", - заявив Маралов.