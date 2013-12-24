«Євромайдан» зірвав плани ДАІ ввести автоматичну фото-відео фіксацію на дорогах

Анонсоване ДАІ впровадження системи фото-відео фіксації правопорушень найближчим часом не запрацює. Головна причина - відсутність грошей на закупівлю дорогого устаткування.

"Спочатку планувалося запустити систему автоматичної фіксації вже в січні 2014 року. Наприкінці грудня повинен був пройти тендер серед п'яти компаній", - розповіли в головному управлінні ДАІ України, пише FirstGear.

«У зв'язку зі складною політичною ситуацією в країні, яка склалася, тендер ніхто так і не провів. Виникли труднощі і з прийняттям законодавчої бази. По-перше, Верховна Рада була зайнята іншими питаннями, по друге, в більшості своїй її робота була заблокована. Та й впровадження такого серйозного нововведення в правила дорожнього руху вимагає певної підготовки нашого суспільства. В даний момент воно до цього не готове», - зазначили в ДАІ.

За словами керівництва Державтоінспекції, впровадження «листів щастя» неминуче викличе хвилю протестів і скандалів. А на тлі напруженої ситуації в країні це може перерости у глобальне невдоволення.

«Незважаючи на це, від ідеї автоматичної фото -відео фіксації ми не відмовляємося. Це європейський шлях, а ми йдемо в Європу», - зазначили в ДАІ.

Як повідомлялося раніше, ДАІ України проводить тестування цілого ряду приладів автоматичної фіксації правопорушень. Незважаючи на те, що тендер все ще не проводився, Державтоінспекція вже визначилася з компанією, яка постачатиме в Україну обладнання, - це китайська корпорація Huawei.

Як стверджується, саме китайські комплекси є самими передовими і можуть фіксувати не тільки перевищення швидкості, а й перетин подвійної суцільної, стоянку в недозволеному місці, проїзд на червоний і інші порушення правил.