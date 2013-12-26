Україна входить в десятку країн з Центрами підготовки міжнародних поліцейських - МВС

Україна - одна з десяти країн світу, де створено надсучасний Центр підготовки міжнародних поліцейських.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це сказав експерт ООН з питань професійної підготовки поліції Служби інтегрованої професійної підготовки Департаменту миротворчих операцій та Департаменту польових місій Секретаріату ООН Штефан Шварц, перебуваючи в Україні з робочим візитом.

За його словами, таким чином проблему підготовки миротворців-профі частково вдалося вирішити, оскільки з 80 країн-контрибуторів міжнародного миротворчого персоналу майже третина поліцейського складу направляється у місії з підтримання миру під егідою ООН без якої-небудь спеціалізованої підготовки.

Це, в свою чергу, на думку Шварца, вкрай негативно впливає на якість і ефективність роботи поліцейських-миротворців над виконанням завдань з підтримання миру в «гарячих точках» планети.

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«В Україні також розроблено унікальні спеціалізовані навчальні курси з підготовки спостерігачів цивільної поліції ООН. Схвально оцінені й потенційні можливості України, і МВС, зокрема, з професійної підготовки миротворців», - заявив Шварц.

Він зазначив, що найвищої оцінки заслуговує робота представників Спеціального миротворчого центру (СМЦ) Національної академії внутрішніх справ, завдяки яким у селі Віта Поштова неподалік Києва, створено надсучасний тренувальний польовий комплекс для професійної підготовки міжнародних поліцейських.

У повідомленні зазначається, що представникам України офіційно вручено Сертифікат ООН, який визнає відповідність розробленого представниками СМЦ навчального курсу для підготовки міжнародних поліцейських ООН, які виконують завдання з підтримання миру і безпеки, стандартам цієї міжнародної організації.