США і Японія оголосили про запуск нового метеорологічного супутника

Передбачається, що запуск супутника GPM буде здійснено силами NASA і Японського аерокосмічного агентства (ДЖАКСА) з космодрому Танегасіма на японському острові Кюсю. Старт намічено на ранок 28 лютого 2014 за місцевим часом (вечір 27 лютого по київським часом).

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Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу NASA.

Як зазначили в NASA, "GPM є міжнародним проектом, який дозволить більш пильно стежити за утворенням дощових фронтів і снігопадів по всьому світу і тим самим сприяти поліпшенню нашого розуміння енергетичного та водного циклу на Землі". Передбачається, що інформація з супутника надходитиме кілька разів на день. Фахівці мають намір її "використовувати для здійснення прогнозів з приводу того, коли, де і в якій кількості випадатимуть опади".

"Запуск даного супутника є надзвичайно важливим для дослідження навколишнього середовища і здійснення метеорологічних прогнозів", - заявив директор профільного підрозділу NASA у Вашингтоні Майкл Фрейлих. За його словами, "точні метеорологічні дані необхідні для кращого розуміння того, яким чином погода впливає на сільське господарство, а також для чіткішої реакції на природні катаклізми".