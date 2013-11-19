NASA запустило до Марса супутник для збору даних про атмосферу

”Старт відбувся з 41-го стартового комплексу космодрому Канаверал о 13:28 (20:28 за київським часом). Все пройшло штатно”, - повідомив журналістам представник підприємства United Launch Alliance, яке забезпечує запуски на РН типу ”Атлас 5”, повідомляє ІТАР-ТАРС.

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Сам космічний апарат МАВЕН був спроектований і побудований корпорацією Локхід Мартін.

”Ми пишаємося тим фактом, що місія була підготовлена точно в строк, і ми повністю вклалися в бюджет, тобто не знадобилося додаткового фінансування на тлі скорочення бюджету НАСА”, - сказав віце-президент, головний керуючий програмою цивільного космосу компанії Локхід Мартін Джим Крокер.