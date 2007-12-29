Новорічна ніч в Україні буде морозною

В Новорічну ніч погода в Україні буде морозною і без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, 30 грудня без істотних опадів, лише в Криму та Приазов`ї очікується невеликий сніг, мокрий сніг. В західних, південних областях та в Криму місцями туман, ожеледь; в Хмельницькій, Рівненській та Донецькій областях подекуди утримаються складні відкладення ожеледі та паморозі.

Температура вночі 4-9° морозу, у прикарпатських та східних областях 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу; в Криму вночі 2-7° морозу (на Південному березі 0-3° тепла), вдень 1-5° тепла.

31 грудня-1 січня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 1 січня в західній половині невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1 тепла; у східних областях та місцями в Карпатах вночі 12-17° морозу, вдень 3-8° морозу; на крайньому півдні країни вночі 1-6° морозу (на Південному узбережжі Криму 0-3° тепла), вдень 2-7° тепла.

2-3 січня у західних областях та південній частині невеликий сніг, мокрий сніг, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 8-13° морозу, на Лівобережжі (окрім Херсонщини) 10-15° морозу, на сході до 17-20 морозу, 2 січня на заході та півдні 4-9° морозу; вдень 1-7° морозу, на крайньому сході до 10° морозу, на півдні країни та Закарпатті місцями 0-4° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

Завтра у Києві та області без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

31 грудня-1 січня у столиці та області хмарно з проясненнями. 31 грудня без істотних опадів, 1 січня місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

2-3 січня переважно без опадів. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу.