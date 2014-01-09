«Газпром» очікує зниження середньої експортної ціни газу в 2014 році з $387 до $372

Про це в інтерв'ю корпоративному журналу «Газпром» повідомив заступник голови правління, начальник фінансово-економічного департаменту ВАТ «Газпром» Андрій Круглов.

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«Проект бюджету на 2014 рік сформований, виходячи з припущень, що вартість нафти марки Urals зменшиться на 4 дол. за барель, і становитиме 101 дол., курс долара США досягне 33,4 рубля, середня контрактна ціна реалізації газу в країни далекого зарубіжжя (за класифікацією компанії, до цих країн відносяться країни ЄС і Туреччина – УНІАН) знизиться з 387 до 372 доларів за 1 тис. куб. м», - сказав Круглов.

За його словами, середня ціна реалізації газу споживачам Російської Федерації зросте на 273 рублі за 1 тис. куб. м газу за рахунок дії упродовж усього 2014 року проіндексованих з 1 липня 2013 року на 15% регульованих цін.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня НАК «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду з визначення коефіцієнта, що дозволяє забезпечити ціну газу для України в першому кварталі 2014 року у розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів.