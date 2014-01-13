Стало відомо, хто отримав головну кінопремію "Золотий глобус" (фото)

Картина "12 років рабства" режисера Стіва Маккуїна стала кращим фільмом минулого року на думку Асоціації іноземної преси в Голлівуді (HFPA) і отримала головний "Золотий глобус", приз за кращу режисуру отримав творець "Гравітації", мексиканський режисер Альфонсо Куарон, повідомляє РИА Новости.

У номінації "Краща драматична актриса" перемогла Кейт Бланшетт за роль у фільмі "Жасмин" Вуді Аллена. Звання кращого актора отримав Меттью Макконахі за роль хворого на СНІД Рона Вудруфа в картині "Далласького клуб покупців".

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У номінації "Краща актриса другого плану" перемогла 23-річна Дженіфер Лоуренс за роль дружини головного героя в кримінальній трагікомедії "Афера по-американськи", що отримала звання "кращої комедійної картини" року. Приз за кращу чоловічу роль другого плану отримав Джаред Лето, який виконав роль хворого на ВІЛ транссексуала у фільмі "Далласького клуб покупців".

Кращим зарубіжним фільмом року журналісти Голлівуду назвали італійську стрічку "Велика краса".

Премія "Золотий глобус" присуджується з 1942 року за кінофільми і телевізійні картини, відмічені акредитованими в Голлівуді іноземними журналістами. Засновник премії - Асоціації іноземної преси в Голлівуді. Ведучими 71 церемонії нагородження престижної премії, що проходить в Беверлі Хіллз, другий рік поспіль виступили популярні комедійні акторки Тіна Фей та Емі Полер.