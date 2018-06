У Голлівуді назвали номінантів на кінопремію "Золотий глобус"

На звання найкращого фільму претендують "Дванадцять років рабства" (12 Years a Slave), "Капітан Філіпс" (Captain Phillips), "Гравітація" (Gravity), байопік "Гонка" (Rush) і "Филомена" (Philomena), повідомляє РІА Новости.

У номінації "найкраща драматична актриса" фігурують Кейт Бланшетт за роль у фільмі "Жасмін" (Blue Jasmine) Вуді Аллена, Сандра Баллок за "Гравітацію", Емма Томпсон за "Врятувати містера Бенкса" ( Saving Mr. Banks ) і Джуді Денч за "Філомену". Найкращі чоловічі ролі, на думку HFPA, зіграли Чиветел Еджіофор ("Дванадцять років рабства" ), Меттью Макконахі ("Далласький клуб покупців", Dallas Buyers Club), Том Хенкс ("Капітан Філіпс"), Ідріс Ельба (байопік Нельсона Мандели Mandela: Long Walk To Freedom) і Роберт Редфорд ( "Все пропало", All Is Lost).

На тему: У Москві вручили премії "Срібна калоша"

У п'ятірку кращих зарубіжних фільмів увійшли французький фільм "Життя Адель" (La Vie d'Adele / Blue is the Warmest Color), датська картина "Полювання" (The Hunt), італійська стрічка "Велика краса" (The Great Beauty), стрічка іранського режисера Асгар Фархаді "Минуле" (The Past) і японський мультфільм "Піднімається вітер" (The Wind Rises). Лідерами, які отримали по сім номінацій, стали "Дванадцять років рабства" Стіва Маккуїна й "Афера по-американськи" (American Hustle) Девіда О.Расселла.

Як стало відомо раніше, на майбутній церемонії нагороду Сесіль ДеМілля (Cecil B. DeMille Award) за внесок у світовий кінематограф отримає володар чотирьох Золотих глобусів режисер Вуді Аллен.

Премія "Золотий глобус" присуджується з 1942 року за кінофільми і телевізійні картини, відзначені акредитованими в Голлівуді іноземними журналістами. HFPA є засновником премії. Сімдесят перша церемонія нагородження переможців відбудеться в Лос -Анджелесі 12 січня.