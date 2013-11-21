Світовий банк закликає Україну підписати угоду з ЄС

В України є історична можливість для покращення показників ведення бізнесу, яку потрібно використовувати, - підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, прискорити реформи й зробити країну кращою для інвестицій та своїх громадян, повідомив сьогодні журналістам директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан на інвестиційному форумі в Києві.

«В України є історична можливість для покращення показників ведення бізнесу, і потрібно її використовувати. Підписати угоду про асоціацію з ЄС, прискорити реформи і зробити країну кращою для інвестицій та своїх громадян», - сказав Чімяо Фан, підкресливши, що Світовий банк готовий допомагати Україні в цьому напрямку. Він нагадав, що, незважаючи на покращення позицій України в рейтингу Doing Business, наша країна знаходиться в нижній половині цього рейтингу, і є ще багато викликів, які не охоплюються показниками рейтингу.

Також представник Світового банку висловив думку, що світова економіка стала більш уразливою, але водночас більш інтегрованою і відкритою, більш конкурентною. «Це означає, конкурентоспроможні країни та економіки зможуть залучити більше інвестицій і зростати швидше, інші країни втратять свою частку ринку, отримають менше глобальних інвестицій і будуть зростати значно повільніше», - зазначив він.

За словами Чімяо Фана, наша країна має великий нереалізований потенціал, зокрема третину світового чорнозему, вигідне географічне положення, чималий внутрішній ринок і цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу. «Абсолютно ясно те, що досі Україна не змогла реалізувати аспекти свого потенціалу, обернути наявні вигоди в конкурентоспроможність», - сказав представник Світового банку.

Водночас, він нагадав про погіршення макроекономічної ситуації, що негативно позначається на інвестиційному кліматі. «Ми маємо 5 кварталів поспіль негативного зростання, фіскальний дефіцит майже 7% ВВП і майже 8% дефіциту поточного рахунку, й з цим потрібно щось робити», - зазначив Чімяо Фан.

Як повідомляв УНІАН, Україна покращила свої позиції в рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу (Doing business - 2014) відразу на 25 пунктів – до 112-го місця. За підсумками аналогічного рейтингу в 2013 році Україна займала 137-е місце, але ця оцінка була знижена до 140-го місця в зв'язку з включенням до рейтингу 4 нових країн.

Водночас, за інформацією Світового банку, результати рейтингу Doing Business показують, що Україна впровадила більше реформ, ніж будь-яка інша країна в світі, але треба зробити значно більше, оскільки Україна займає 112-е місце в рейтингу, а це нижче Польщі, Угорщини, Білорусі, Румунії, Молдови та Росії.