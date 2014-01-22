Сьогодні - День Соборності України

Державним святом День Соборності України було встановлено Указом Президента від 21 січня 1999 року.

Як нагадує ZN.ua, 30 грудня 2011 року Президент України Віктор Янукович підписав указ "Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят", згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України, а офіційне святкування річниці Помаранчевої революції скасовано.

Урочистий Акт злуки Західно-Української Народної Республіки та Української Народної Республіки в єдину соборну Українську державу проголосила директорія УНР 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.

Західно-Українська Народна Республіка була проголошена 1 листопада 1918 року масовим виступом української інтелігенції та військових в Галичині, яка перебувала у складі Австро-Угорської імперії. Столицею ЗУНР спочатку був Львів, потім Тернопіль, а з січня 1919 року - Станіслав (нині - Івано-Франківськ).