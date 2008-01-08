Рішення про оренду центральної площі Дніпропетровська виявилося підробним

Прокуратура Дніпропетровська у грудні порушила кримінальну справу за фактом підробки рішення Дніпропетровської міськради про передачу в оренду приватній фірмі центральної площі обласного центру.

Як повідомив УНІАН прокурор Дніпропетровська Сергій КАПУСТЯН, кримінальну справу порушено за ч.1 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів та використання таких документів).

За словами прокурора, документи сесії Дніпропетровської міськради від 19 вересня 2007 р. про виділення в оренду під забудову приватній фірмі центральної площі міста передано на експертизу. На даному етапі розслідуванням кримінальної справи займається слідчий відділ Дніпропетровського міського управління міліції, що має встановити коло осіб, підозрюваних у причетності до підроблення рішення сесії міськради.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2007 р. міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО заявив під час позачергової сесії міськради про підробку документів щодо виділення в оренду під забудову приватній фірмі “ІКП Київ-1” 36 земельних ділянок у центрі міста, зокрема, головної площі обласного центру.