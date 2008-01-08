53 гірники з шахти Засядька повторно госпіталізовані: їм стало гірше

У Донецьку 53 гірники, які постраждали в результаті вибуху на шахті ім. О.Засядька 18 листопада 2007 року, повторно госпіталізовані через погіршення стану здоров`я.

Як повідомив УНІАН головний лікар обласної клініки профзахворювань Євген ГЛАДЧУК, за останні дні 53 гірників з шахти ім. О.Засядька повернуто до лікувальних установ для проходження додаткового медичного обстеження та оформлення необхідних документів.

"Вони проходять повторний курс лікування, після чого по кожному з них буде ухвалено експертне рішення і представлені акти", - сказав Є.ГЛАДЧУК.

Крім того, як уточнили в управлінні охорони здоров`я Донецької обласної державної адміністрації, в даний час всього в медичних установах Донецька перебуває 67 постраждалих гірників, з яких 64 - в клініці профзахворювань, ще троє - в обласній травматології.