Через сильні морози фрукти в Україні різко подорожчали на 10%

12:57, 03 лютого 2014
Суспільство
0 0

Ціни на плодоовочеву продукцію почали зростати внаслідок морозів

Подорожание для фруктов за неделю - самый резкий для них ценовой скачок за год

Плодоовочевий індекс за попередній тиждень (з 24 по 31 січня) виріс на 1,2% після зростання на 0,7% на попередньому тижні, продовживши таким чином тенденцію зростання вартості плодоовочевого кошика, яке почалося тижнем раніше. Тим не менш, з початку календарного року вартість плодоовочевої продукції в Україні знизилася на 9,6% внаслідок різкого падіння цін після новорічних свят, повідомляє «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

 «Зростання вартості основного набору плодоовочевої продукції минулого тижня було, переважно, викликане зростанням вартості фруктів, які подорожчали на тлі різкого похолодання», - каже Тетяна Гетьман, керівник проекту. - Свій внесок у зростання вартості цін внесли також капуста та тепличні огірки. При цьому капуста подорожчала відразу на 13,3%, після зростання на 15,4% тижнем раніше. Таким чином капуста за останні два тижні зросла в ціні майже на 30%».

Читайте такожВ Україні погіршився індекс споживчих настроїв

Фруктовий набір за тиждень подорожчав на 10,2%, що було одним з найбільш різких стрибків його вартості за рік. Ще більше подорожчали яблука, які виросли в ціні на 22,2%. Банани подорожчали на 15,8%, а лимони - на 9,1% за один тиждень. Експерти відзначають, що зростання обмінного курсу долара може викликати ще більш серйозне зростання цін на імпортні фрукти найближчим часом.  

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter