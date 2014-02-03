Через сильні морози фрукти в Україні різко подорожчали на 10%

Плодоовочевий індекс за попередній тиждень (з 24 по 31 січня) виріс на 1,2% після зростання на 0,7% на попередньому тижні, продовживши таким чином тенденцію зростання вартості плодоовочевого кошика, яке почалося тижнем раніше. Тим не менш, з початку календарного року вартість плодоовочевої продукції в Україні знизилася на 9,6% внаслідок різкого падіння цін після новорічних свят, повідомляє «АПК-Інформ: овочі і фрукти».

«Зростання вартості основного набору плодоовочевої продукції минулого тижня було, переважно, викликане зростанням вартості фруктів, які подорожчали на тлі різкого похолодання», - каже Тетяна Гетьман, керівник проекту. - Свій внесок у зростання вартості цін внесли також капуста та тепличні огірки. При цьому капуста подорожчала відразу на 13,3%, після зростання на 15,4% тижнем раніше. Таким чином капуста за останні два тижні зросла в ціні майже на 30%».

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Фруктовий набір за тиждень подорожчав на 10,2%, що було одним з найбільш різких стрибків його вартості за рік. Ще більше подорожчали яблука, які виросли в ціні на 22,2%. Банани подорожчали на 15,8%, а лимони - на 9,1% за один тиждень. Експерти відзначають, що зростання обмінного курсу долара може викликати ще більш серйозне зростання цін на імпортні фрукти найближчим часом.