На Одещині зі снігового полону вивільнили 18 автомобілів та автобус з іноземцями
13:11, 03 лютого 2014Суспільство
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В Одеській області за минулу добу із снігових заметів вивільнено 19 автомобілів, у тому числі пасажирський автобус з 30 громадянами Молдови.
Декілька десятків людей були врятовані зі снігового полону / Думская
Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Згідно з повідомленням, 2 лютого у Білгород-Дністровському районі на автодорозі смт Сергіївка - село Біленьке із снігових заметів витягнуто 5 легкових автомобілів і рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz, який рухався за маршрутом «Сергіївка-Кишинів» з 30 пасажирами - громадянами Молдови.
Крім того, в селі Кубанка надано допомогу щодо вилучення із замету 2 вантажних автомобілів («КрАЗ» і «КамАЗ»), які перевозили електроопори, у Кілійському районі на автодорозі село Приозерне - станція Дзинілор - 1 вантажівки, 4 легкових автомобілів і 1 мікроавтобуса.
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