На Одещині зі снігового полону вивільнили 18 автомобілів та автобус з іноземцями

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, 2 лютого у Білгород-Дністровському районі на автодорозі смт Сергіївка - село Біленьке із снігових заметів витягнуто 5 легкових автомобілів і рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz, який рухався за маршрутом «Сергіївка-Кишинів» з 30 пасажирами - громадянами Молдови.

Крім того, в селі Кубанка надано допомогу щодо вилучення із замету 2 вантажних автомобілів («КрАЗ» і «КамАЗ»), які перевозили електроопори, у Кілійському районі на автодорозі село Приозерне - станція Дзинілор - 1 вантажівки, 4 легкових автомобілів і 1 мікроавтобуса.