Вкладникам пропонують 198 доларів і два центи, але центів у касах немає

Як повідомляв УНІАН, Ощадбанк отримав перший транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР.

Відтак людям буде запропоновано відкрити рахунок у валюті, на який буде переказано гроші. Якщо ж вкладники відмовляться від відкриття рахунків, вони отримають гроші готівкою. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив керуючий Печерським відділенням Ощадбанку Микола Вишневський: "Але там сума досить цікава – 198 доларів США і два центи (на сьогодні тисяча гривень - це 198 доларів США і два центи). Звичайно, ми центи людям не дамо… Виходить, що ці два центи ми у них куплятимемо або вони куплятимуть у нас один долар 98 центів за курсом Нацбанку по 5.05 і отримають двісті доларів. Ось така приблизно буде арифметика.

І навіть 198 доларів ми всім не зможемо знайти, ми можемо найти 195, 190 або 200".

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