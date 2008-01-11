«Ощадбанк» отримав перший транш для компенсаційних виплат

10 січня ц.р. ВАТ “Ощадбанк” одержав перший цього року транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, одержані кошти переказані на рахунки балансових відділень регіональних управлінь для подальшого зарахування на діючі або відкриті поточні чи депозитні рахунки вкладників.

За інформацією банку, перші виплати розпочнуться в п`ятницю, 11 січня ц.р. Всі вкладники, які 8 січня були внесені до “Реєстру вкладників заощаджень громадян”, звернувшись до установ "Ощадбанку", зможуть оформити поточний чи депозитний рахунок і одержати відповідні компенсаційні суми.

Виплати здійснюватимуться відповідно до постанови Кабінету міністрів від 9 січня 2008 року №1 “Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установах Ощадного банку СРСР і державного страхування СРСР, які діяли на території України, та облігацій Державної безпроцентної позики 1990 року, державних казначейських зобов`язань СРСР і сертифікатів Ощадного банку СРСР, придбаних на території Української РСР”.

Згідно з постановою, передбачено направити 5 млрд. 760 млн. грн. на компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, здійснених до 2 січня 1992 року в Ощадбанк СРСР, а також облігацій держпозики 1990 року, сертифікати Ощадбанку СРСР, державні казначейські зобов`язання СРСР, в межах проіндексованих заощаджень, але не більше 1 000 гривень на вкладника.

230 млн. грн. буде направлено спадкоємцям вкладників, померлих у 2005 - 2007 роках, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону "Про державні гарантії відшкодування заощаджень громадян України", які не одержали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень у 2005-2007 роках, у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше 500 грн., а також померлих у 2008 році, у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше 500 грн.

10 млн. грн. заплановано виплатити спадкоємцям застрахованих осіб або страхувальникам, померлим у 2005-2007 роках, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону "Про державні гарантії.", які не одержали компенсацію втрат у 2005-2007 роках, у межах залишку проіндексованого страхового вкладу, але не більше 500 грн., а також померлих у 2008 році - також не більше 500 грн.

Постановою передбачається, що компенсаційні виплати проводяться їх власникам у наявній або безготівковій формі у національній або іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку шляхом зарахування коштів за бажанням власників на поточний або депозитний рахунок у ВАТ «Державний ощадний банк України» через три дні після внесення до інформаційно-аналітичної системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» даних про них, необхідних для ідентифікації вкладника при відкритті рахунку.

Внесення відомостей про громадян у Реєстр вкладників заощаджень громадян здійснюється безплатно.

Для внесення в Реєстр вкладники подають за місцем знаходження вкладу або за місцем проживання в "Ощадбанк" документи, необхідні для відкриття вкладного рахунку фізичної особи, заяву-доручення і документи, що підтверджують право власності на заощадження.

Довідка УНІАН. Уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір у 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації. Представники опозиції заявляють, що в держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено 8 млрд. грн. Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.

Наприкінці грудня 2007 року ВАТ «Ощадбанк» приступив до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.