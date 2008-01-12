На шахті ”Комсомолець Донбасу” виникла пожежа, триває евакуація

Сьогодні об 11.35 на шахті «Комсомолець Донбасу» (Донецька область) виникла пожежа. Спалах стався в одній з технічних будівель на поверхні. Як повідомляє Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби, здійснено реверс повітряного струменя. 720 людей, які перебували в шахті, виводяться на поверхню.