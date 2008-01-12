Хто підлив ртуті під стіл заступникові генпрокурора...

Слідчим Генеральної прокуратури ще не вдалося встановити, яким шляхом ртуть потрапила до кабінету заступника генпрокурора Миколи ГОЛОМШІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Яким шляхом потрапила ртуть, на даний час ні я, ні сам ГОЛМША надати (відповідь) не можемо», - сказав він, зауваживши при цьому, що для цього призначено низку експертиз.

О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що під час проведення замірів повітря у кабінеті М.ГОЛОМШІ було виявлено перевищення гранично допустимої концентрації ртуті у повітрі у тричі, а безпосередньо поблизу робочого столу заступника генпрокурора – у чотири рази.

Як повідомляв УНІАН , Генпрокуратура порушила кримінальну справу у зв’язку з виявленням парів ртуті у службовому кабінеті М.ГОЛОМШІ за ст. 348 Кримінального кодексу (замах на життя працівника правоохоронного органу).

Приводом для цього стало звернення М.ГОЛОМШІ, який повідомив, що почувається зле, і не виключив, що погіршення самопочуття може бути пов’язано з наявністю якихось випаровувань у його службовому кабінеті.

Співробітники санепідемстанції провели обстеження кабінету М.ГОЛОМШІ, і виявили у повітрі наявність парів ртуті.

М.ГОЛОМША, зокрема, здійснює контроль за розслідуванням кримінальних справ про вбивство журналіста Георгія ГОНГАДЗЕ та отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.