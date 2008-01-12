Тимошенко: газові відносини з Туркменістаном за три роки практично знищені

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що газові відносини України з Туркменістаном за останні три роки було практично знищено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«За останні три роки ці відносини повністю знищено. І те, як будувалися відносини з Туркменістаном, - це, на мій погляд, просто якісь дурні речі», - сказала вона.

Прем`єр-міністр зазначила, що Україна розглядає Туркменістан як надійного партнера і країну, яка може забезпечити диверсифікацію поставок газу до України.

«Є декілька конфліктних питань, якими не задоволена туркменська сторона, і зараз ми крок за кроком виходитимемо з цих кризових явищ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.