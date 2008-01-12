СБУ застерігає вкладників Ощадбанку від намірів судитися за більшу компенсацію

Фахівцями СБУ зафіксовані неправомірні дії певних комерційних структур, які намагаються шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами вкладників Ощадбанку СРСР або їх спадкоємців.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, представники цих структур пропонують клієнтам відновлення реальної вартості знецінених грошових заощаджень, розміщених в установах Ощадбанку до 02.01.1992 року через двосторонню угоду для нібито отримання компенсаційних виплат через судовий позов до ВАТ “Державний ощадний банк України”.

“Згідно з угодою клієнт надає комерційній фірмі копію ощадної книжки, паспорта та ідентифікаційного номера та сплачує готівкою 1 відсоток від суми вкладу, а також певну суму за надання послуг. Клієнтам також повідомляють, що виконання угоди з боку фірми можливе тільки після наявності у групі клієнтів щонайменшої кількості позивачів у 50-100 осіб”, - повідомляє прес-центр СБУ.

“При цьому, - йдеться далі в повідомленні, - громадянам не роз’яснюються статті Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, в яких чітко сказано, що виплати здійснюються за рахунок Державного бюджету України та визначаються щорічно Кабінетом Міністрів, а не за рахунок дивідендів та активів Ощадбанку”.

“Подібні позови, які обіцяють виграти зазначені фірми на користь клієнтів, розглядалися Європейським Судом з прав людини та Судовою палатою у цивільних справах Верховного Суду України”, - підкреслюється в повідомленні та зазначається, що Європейський Суд з прав людини визначив, що такі заяви є неприйнятними з огляду на параграфи 1 та 3 статті 35 Конвенції “Про захист прав людини та основних свобод”. Відповідно до рішення Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 6 червня 2002 року громадянину України відмовлено у позові про стягнення проіндексованих коштів, у розмірі більшому, ніж передбачено законодавством. Також роз’яснено, що мова йде не про відповідальність за неналежне виконання з боку Ощадбанку договорів з вкладниками, а про повернення відновлених у встановленому порядку заощаджень.

Таким чином, законних підстав вимагати невідкладної виплати коштів з компенсаційних рахунків власники знецінених заощаджень не мають. Законодавство України передбачає поступову виплату коштів з державного бюджету.

Отже, дії представників вищезгаданих комерційних структур, які обіцяють повернення заощаджень у повному обсязі громадянам України через позови і за рішенням судових органів мають ознаки фінансової піраміди, тобто, шахрайський характер.

Наразі діяльність таких фірм фіксується в Івано-Франківську, Тернополі, Львові. За наявними даними, філіали цих комерційних структур шахраї планують відкрити у кожній області.

Зважаючи на це, матеріали Служби безпеки України щодо вказаних комерційних фірм направлені до органів внутрішніх справ для реагування відповідно до чинного законодавства України.

Виходячи з інтересів громадян України СБУ рекомендує вкладникам Ощадбанку СРСР звертатися лише до офіційних державних установ і не довіряти оформлення своїх документів сумнівним посередникам.