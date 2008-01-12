Пожежу на шахті ”Комсомолець Донбасу” записали в аварійний журнал
17:58, 12 січня 2008Суспільство
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Як таку, що загасили
Пожежу на шахті «Комсомолець Донбасу», що спалахнула близько 11.30, погашено.
Як повідомили УНІАН у центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, о 12.25 було ліквідовано осередки займання.
Систему вентиляції шахти, яку на час пожежі перемкнули на режим реверсного струменю, повернули в нормальний режим. На 14.00 було підписано журнал про завершення аварійних робіт.
Із шахти у зв`язку із займанням було виведено на поверхню 720 робітників.
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