Пожежу на шахті ”Комсомолець Донбасу” записали в аварійний журнал

Пожежу на шахті «Комсомолець Донбасу», що спалахнула близько 11.30, погашено.

Як повідомили УНІАН у центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, о 12.25 було ліквідовано осередки займання.

Систему вентиляції шахти, яку на час пожежі перемкнули на режим реверсного струменю, повернули в нормальний режим. На 14.00 було підписано журнал про завершення аварійних робіт.

Із шахти у зв`язку із займанням було виведено на поверхню 720 робітників.