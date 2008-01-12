Затримано інспектора колонії, який проніс наркотик для засудженого

На Сумщині органи прокуратури викрили молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки Сумської виправної колонії № 116, який, зловживаючи своїм службовим становищем, придбав марихуану загальною вагою майже 76 грамів, проніс її на територію установи і віддав одному із засуджених, за що отримав від його матері хабар у розмірі 300 гривень.

Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Сумської області Владислав ПРАВДЮК, стосовно працівника колонії прокуратурою Сумської області порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), частиною 1 ст. 368 (одержання хабара) і частиною 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Ведеться досудове слідство.