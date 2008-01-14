Москаль знає, чому в Україні не розслідують посадових злочинів

Народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ пропонує ліквідувати центральні апарати УБОЗ МВС України, управління боротьби з корупцією та оргзлочинністю "К" СБУ для створення на їхній основі Антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві, зазначивши, що відповідний законопроект вже підготовлений ним спільно з МВС України.

Коментуючи цей документ, Г.МОСКАЛЬ пояснив, що вказані підрозділи на сьогодні працюють недостатньо ефективно і практично вже вичерпали себе.

Водночас Г.МОСКАЛЬ зауважив, що регіональних підрозділів бюро не матиме, лише центральний апарат, щоб максимально уникнути можливого впливу на його співробітників в областях.

За словами Г.МОСКАЛЯ, Антикорупційне бюро діятиме у складі органів внутрішніх справ і буде підпорядковане Президенту України та підконтрольне Верховній Раді України.

Безпосереднім завданням цієї структури стане питання протидії корупції в органах влади.

Закрема, суб`єктами розслідувань бюро стануть: голова та судді Конституційного і Верховного судів України, спеціалізованих судів, генеральний прокурор та його заступники, судді і прокурори, народні депутати України та депутати парламенту Криму, депутати обласних і міських рад, прем`єр-міністр України, перший віце-прем`єр і віце-прем`єри, кандидати на пост Президента України, кандидати у народні депутати, держслужбовці 1-2 категорій.

У контексті викладеного Г.МОСКАЛЬ зауважив, що створенням Антикорупційного бюро буде "розбито монополію прокуратури на розслідування посадових злочинів". "Монопольне право як раз і призводить до того, що немає результату (у розслідуванні справ про посадові злочини - УНІАН), - додав він.