Київські митники затримали раритетне видання Пушкіна (фото)

Співробітники Київської регіональної митниці припинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України раритетного видання поеми Олександра Пушкіна “Брати-розбійники”.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Державної митної служби України, видана ще за життя поета у 1827 році в Москві, книжка була задекларована як документи та прихована у сучасній книзі “В мире растений”. Предмет правопорушення вилучено та направлено на експертизу, яка визначить його вартість.

За фактом порушення митних правил складено протокол.