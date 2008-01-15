Київські митники затримали раритетне видання Пушкіна (фото)
10:06, 15 січня 2008Суспільство
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Класика замаскували “В мире растений”
Співробітники Київської регіональної митниці припинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України раритетного видання поеми Олександра Пушкіна “Брати-розбійники”.
Як повідомили УНІАН у прес-служби Державної митної служби України, видана ще за життя поета у 1827 році в Москві, книжка була задекларована як документи та прихована у сучасній книзі “В мире растений”. Предмет правопорушення вилучено та направлено на експертизу, яка визначить його вартість.
За фактом порушення митних правил складено протокол.
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