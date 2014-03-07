Вихованців Севастопольського Військово-морського ліцею запрошують вчитися у Києві

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

На даний момент керівним складом ліцею, за сприяння Департаменту військової освіти та науки Міноборони, створено всі умови для зустрічі, організації повноцінного навчання та комфортного перебування в стінах навчального закладу, йдеться в повідомленні.

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«Пишаємося вашою мужністю та витримкою, прагненням до навчання навіть в таких складних умовах. Завдяки вашій стійкості в десятки разів піднявся дух патріотизму ліцеїстів Київського військового ліцею ім. Богуна», - підкреслюється у зверненні киян до севастопольців.