Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження Шевченка

Ювілей поета в Україні відзначають на державному рівні.

Програма заходів до ювілею Шевченка в Києві (за матеріалами Gazeta.ua).

9 березня

Парк ім. Шевченка

12:00 – 13:00 церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку за участі офіційних осіб та представників громадськості.

Майдан Незалежності

14:00 Концерт "ВСТАНЕ УКРАЇНА – СВІТ ПРАВДИ ЗАСВІТИТЬ!" Відкриє святкову програму зведений хор у складі: Національна заслужена академічна хорова капела України "ДУМКА" та хор Київської державної консерваторії ім.Чайковського, Академічна чоловіча хорова капела ім. Л.Ревуцького, Камерний хор "КИЇВ", Ансамбль солістів "БЛАГОВІСТЬ", Камерний хор "Хрещатик".

На сцені Майдану також виступатимуть гурти "Хорея Козацька" та "Божичі", народні артисти України Фемій Мустафаєв, Оксана Білозір, вокальна формація "Mаn sound", дует "Сестри Тельнюк", Ірина Шинкарук, гурти "Гайдамаки" та "Кому Вниз".

20:00 – відбудеться прем'єра документального фільму Сергія Проскурні "Тарас Шевченко. IDентифікація"

Театр ім. Франка

19:00 Спектакль "ТАКА ЇЇ ДОЛЯ…" - Інсценізація Станіслава Мойсеєва за поезією Тараса Шевченка

Театр російської драми ім. Лесі Українки

19.00 Вистава "Скрізь один" до 200-ліття Шевченка у постановці Михайла Резніковича

Мистецький Арсенал, вул. Лаврська, 10-12

21:00 Ніч кіно, музики і поезії "Доба Шевченка" - кульмінація проекту ШЕВЧЕНКО/MANIA/.

21:00 – прем'єра фільму режисера Сергія Проскурні "Тарас Шевченко. IDентифікація".

Фільм розкриває тему міфотворчої ідентифікації образу Тараса Шевченка українським народом. Знімальна група проїхала тисячі кілометрів у пошуках яскравих, щирих, відвертих думок від Черкащини до Нью-Йорка: Бессарабія, Карпати, Донбас, Чорнобильська зона відчуження, Відень (Австрія).

22:30 – ексклюзивна музична програма "Наш Шевченко" від проекту "ТЕЛЬНЮК: Сестри".

Вартість вхідного квитка – 20 грн.

10 березня

Майдан Незалежності,

12:00 Відкриє захід із вшанування пам'яті Тараса Шевченка - Панахида за Тарасом за участі представників усіх християнських конфесій. Також в програмі показ у відеозаписі музичного твору Євгена Станковича "Страсті за Тарасом", "Наш Шевченко" - відеорепортажі з відомими і невідомими українцями, Документальні фільми "Експедиція" (режисера Тараса Ткаченка) та "Кобзар. Історія створення книги Тарасом Шевченком" (режисера Богдана Костенка).

Вірші Тараса Шевченка прочитають народні артисти України Раїса Недашківська, Олексій Богданович, Лариса Кадирова, Тетяна Яблонська, Анатолій Паламаренко. Пісні на вірші Тараса Шевченка заспівають гурти "Божичі" та "Хорея козацька"

"Майстер клас" вул. Лаврська, 16-А (біля Києво-Печерської Лаври)

19.00 Лекція Юрія Макарова 'Інший Шевченко: канон, маршрут, надія?'

Журналіст, телеведучий, документаліст Юрій Макаров робить свою спробу переосмислення Тараса Шевченка. Лекція читалася у різних містах України у програмі "Відкритого Університету". Як вона прозвучить тепер, після перепрожитого, перепрошитого, перетвореного...

Юрій Макаров говорить про Шевченка, який "почав прориватися в широкий культурний простір на початку двохтисячних — молодого, гарного, модного чоловіка, улюбленця жінок і завсідника світських салонів". Новаторство та модерність Шевченка як художника, поета, митця. І, природно, про Шевченка сьогодні. Вхід вільний. Автор та ведуча - Катря Кот