Ректори України назвали брехнею чутки про обмеження прав російськомовних вступників у Криму

Як підкреслюється у заяві Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, «у зв'язку з тим, що окремими сепаратистськи налаштованими політиками України та російськими політиками поширюється інформація про обмеження прав російськомовних вступників до вищих навчальних закладів України, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України заявляє, що така інформація є неправдивою. Відповідно до нормативних документів, зовнішнє незалежне оцінювання із шкільних конкурсних предметів при вступі до вищих навчальних закладів України проводиться за вибором вступника кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами, але з обов'язковим тестуванням з української мови як державної, що вивчається у кожній українській школі незалежно від мови навчання».

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За інформацією спілки, у вищих навчальних закладах навчальний процес здійснюється з урахуванням мовної ситуації. Зокрема, у вищих навчальних закладах Автономної Республіки Крим 80-95 відсотків навчальних дисциплін викладається російською мовою, у місті Севастополі – виключно російською мовою.

«Звертаємося до політиків надалі не вдаватися до поширення неправдивої інформації про мовне питання у вищій школі України», - йдеться в заяві, підписаній президентом Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Леонідом Губерським.