У Харківському університеті ім. Каразіна стався вибух

Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався близько 15.00 на третьому поверсі будівлі на площі Свободи, 4.

За попередньою інформацією, вибух без подальшого горіння стався на кафедрі неорганічної хімії під час проведення хімічного експерименту. Також за попередньою інформацію, постраждало троє людей. Вони отримали незначні травми.

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Вікна приміщення на третьому поверсі вибиті. В університеті працюють підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.