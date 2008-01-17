Дубина сьогодні запропонує «Газпрому» укласти прямий договір на постачання газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА сьогодні вилетів до Москви, де планує провести переговори з керівництвом ВАТ "Газпром" і запропонувати укласти прямий договір щодо постачання газу.

Про це УНІАН повідомило джерело в НАК "Нафтогаз України".

За словами співрозмовника агентства, О.ДУБИНА проводить переговори з "Газпромом" відповідно до протокольного доручення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 9 січня.

Згідно з цим документом, зокрема, Мінпаливенерго, Мінфіну, Мінекономіки і НАК "Нафтогаз України" доручено проаналізувати обгрунтованість розрахунків ставки плати за транзит російського природного газу територією України і доцільність часткової зміни її структури шляхом отримання від замовника послуг з транспортування необхідних обсягів технологічного газу для здійснення робіт з транспортування.

Нагадаємо, що в грудні 2007 року тижневик "Дзеркало тижня" з посиланням на радника голови правління "Нафтогаза України" Юрія ВІТРЕНКА повідомив, що, за розрахунками компанії, економічно обгрунтована ставка транзиту газу територією України має становити в 2007 році 7,48 дол. за тис. кубометрів на 100 км, у 2008 році - 9,32 дол.

4 грудня 2007 року Росія і Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тисячу кубометрів на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу територією України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км, територією Росії для України - 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км.

У 2007 році ставка становила 1,6 дол.

5 грудня 2007 року Україна і Росія підписали контракти на постачання природного газу в 2008 році. Контракти були підписані між RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".